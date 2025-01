Celu košarkašku javnost i igrače posebno je obradovala vest da Pešić ostaje na kormilu A tima i narednih godinu dana. U novembru, reprezentacija Srbije se plasirala za Evropsko prvenstvo 2025. i to dva kola pre kraja kvalifikacija.

"Na kraju smo 2024. godine, ali i na početku novog olimpijskom ciklusa Los Anđeles 2028. Sada se postavlja pitanje da li ćemo i dalje slaviti prethodne uspehe ili ćemo na osnovu njih nastaviti da gradimo dalje... Naravno da smo ponosni na sve što smo postigli u 2024. godini - Olimpijske igre u Parizu, nakon četiri uzastopne pobede direktno se već kvalifikovali na Evropsko prvenstvo 2025. ili možda ono najvažnije da znamo gde smo bili, gde smo sada, da smo izgradili kontinuitet i identitet i timski – reprezentativni. Sve to nas je dovelo da smo po FIBA renkingu prvi u Evropi i drugi na svetu. Ali sve to je već prošlost i to će nam sigurno biti od važnosti da gradimo međusubno poverenje, poštovanje, samopouzdanje u godini koja je pred nama“, rekao je selektor Srbije.