- Kad je u pitanju utakmica, igramo u gostima, a svaki meč na strani je težak. Štaviše, igramo protiv Baskonije koja je odlična ekipa na domaćem terenu, veoma je teško to gostovanje. Imaju igrače sa izuzetnom brzinom i samopouzdanjem. Ako pronađu pravi ritam, teško ih je zaustaviti. To se desilo protiv Pariza. Dvojica-trojica igrača su pogurala tim do pobede. Zato moramo da ostanemo koncentrisani 40 minuta, da ne gubimo fokus i da pratimo plan. Da uradimo sve što je moguće da se borimo za pobedu - rekao je Sferopulos, pa dodao: