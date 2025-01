- Čast je, ali i velika obaveza kada ste predsednik Crvene zvezde. Smatram se počastvovanim, ali kako sam rekao na Skupštini kluba, smatram sebe samo kao čoveka koji je "prvi među jednakima". Odluka je bila laka, iako ste svesni da je teret koji treba da ponesete težak. Crvena zvezda je velikan kojeg prate milioni i podržavaju ga, trofejni klub, evroligaš, ima stabilnost, dobar tim i svoje ciljeve koji su uvek najveći. Uz sve to, mora da ima i sredstva za svakodnevni život. A te obaveze nisu male i nije u pitanju samo prvi tim, već i mlađe selekcije, logistika, putovanja koja takođe ponekad zahtevaju dodatne troškove, hale, obaveze prema državi koja nam mnogo pomaže, kao i mnogi drugi troškovi koji se "spolja" i ne vide. Sada sve to treba održati na tom nivou - rekao je Željko Drčelić za Kurir i nastavio:

- Izuzetno važno, to je sada već tradicija, praksa, ali i nešto po čemu je Crvena zvezda prepoznatljiva i osobena. Danas nije lako napraviti konkurentan tim u Evroligi koji kao osovinu ima domaće igrače. To imamo Žalgiris i mi. Međutim, to je nešto što moramo da radimo ne samo zbog Crvene zvezde, već i zbog srpske košarke. Ima tu još nešto, i pored toga što kod nas nema, i nikada neće biti podela na domaće i strance. Ti momci su veliki zvezdaši, osećaju i vole klub, i uživaju u podršci koju dobijaju sa tribina koja je jedinstvena. Igrati za Crvenu zvezdu je mnogo teško, ali je i mnogo lepo. Tako bih nekako opisao i svoju poziciju u klubu i kao odgovor na vaše prvo pitanje.

- Prelazni rok je obavljen naravno u dogovoru sa trenerom Janisom Sferopulosom i dovedeni su igrači koje je on kao trener sa svojim stručnim štabom tražio. I to je normalan proces. Kao i dopunska selekcija gde se izuzetno brzo reagovalo na mogućnost, da angažujemo jednog od najboljih defanzivaca Evrolige Džona Brauna. Tu nema tajni. Stručni štab sa trenerom Sferopulosom zahteva, naš posao je da obezbedimo sredstva za to. Dosadašnjim učinkom u Evroligi, ali i trenerom Sferopulosom smo izuzetno zadovoljni, to smo već i javno rekli. Neću se vraćati na utakmice koje pominjete, ali matematika je tu jednostavna, posebno što se tiče našeg učinka i eventualnog plasmana na tabeli. Kažnjeni smo, ali smatram da smo morali da se oglasimo i ukažemo da se neke greške uporno ponavljaju. Međutim, idemo dalje, samo da nas zdravlje posluži i da budemo kompletni, uz to u drugom delu imamo za nijansu lakši raspored, mada u Evroligi lake utakmice očigledno nema.