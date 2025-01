Sa trijumfom nad Baskonijom, fizički zverskom ekipom, Crvena zvezda se popela na tabeli Evrolige i sada ima samo dve pobede manje od lidera, Monaka i Olimpijakosa, ukupno 11. Ali, krenimo redom. Crveno-beli su imali startni minus, ali su onda iz deficita 6:14 ušli u plus fazu i počeli da kontrolišu utakmicu, sve do poslednje četvrtine. Imali su i plus 17, a onda su svojim greškama, ali i navlačenjem sudijske trojke - Robert Lotermozer (Nemačka), Gjitis Vilijus (Litvanija) i Gvido Đovaneti (Italija) dospeli u ozbiljan problem.