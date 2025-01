Nikola Jokić u Evroligi? Zvuči nemoguće, ali Dimitris Janakopulos je rešio da to sprovede u delo! U petak se probudio sa tom idejom i ceo dan je na svojim društvenim mrežama snimao videe i postavljao slike vezane za dolazak aktuelnog MVP-a NBA lige u Panatinaikos!

"E pa danas sam se probudio bolje raspoložen nego juče. Jokiću, hoćeš da potpišeš za Panatinaikos?", rekao je u videu na svom instagram storiju! I ranije je on hvalio Jokića, govorio da mu je omiljeni košarkaš i da bi uradio sve da ga dovede u PAO, a to je čuo i srpski centar. "Hvala, to je sjajno, ja pokušavam da pratim Evroligu što je više moguće", rekao je na pitanje novinara šta misli o pohvalama od strane Janakopulosa.