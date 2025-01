Svi smo videli kako Andrea Trinkijeri na meču sa Olimpijakosom u Evroligi viče "Sram te bilo", Saši Vezenkovu na srpskom jeziku! Bio je nezadovoljan što je Bugarin probao da simulira faul, a nakon meča je digao pravu buru jer je bio ljut na sudije. Njegov tim je vodio gotovo ceo meč, a onda je u poslednjoj četvrtini Olimpijakos preokrenuo i pobedio 92:85, a razlog za to po Trinkijerijevom mišljenju su sudije. Dok je Olimpijakos izveo 17, Žalgiris je imao 8 slobodnih bacanja. Pogodili su 7, ali...

On se osvrnuo i na simuliranje Vezenkova, kao i na situacije u kojima je Alenu Smailagiću svirano tri sekunde u reketu, a recimo nekim košarkašima Olimpijakosa nije. To je šefa struke litvanskog tima jako naljutilo.

"Ako počnete da šutirate trojke, oni dođu do linije za tri poena i prebiju vas, a niko ne ode na liniju penala. Onda ne možete da pobedite utakmicu. Matematika. Potrošio sam dva čelendža na momente koji su bili jasni. Dva puta. Nije tu jedan sudija nego njih trojica, tako da sam imao ogroman problem u komunikacija. Takođe sam pokušavao da im kažem: 'Svirate tri sekunde Smailagiću'. Verovao sam sudijama, ali onda sam četiri puta izbrojao tri sekunde Milutinovu i Vezenkovu. Probao sam to da kažem, ali mi ije uspelo. Nivo komunikacije je ispod proseka i to je tako", istakao je Trinkijeri.