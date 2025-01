Umislio je Hauard za sebe da je on taj koji može da zaustavi i čuva Nikolu Jokića , a krila mu je dala jedna plej-od serija iz 2020. godine kada je usporio Džokera (usporio, ne zaustavio).

- Kada imate njega za protivnika, morate da vršite pritisak na njega sve vreme. Ne možete da mu dozvolite da on bude taj koji će da napadne vas. Jednostavno, u obavezi ste da budete na najvišem nivou celu utakmicu, da ga terate da uzima teške šuteve. On ne skače mnogo, što znači da koristi svoje telo i težinu kao glavno oružje. To znači da protiv njega morate da igrate sa većom snagom od njega - rekao je Hauard.