- Mega, mlad tim, uvek sa velikom energijom i željom i igrali su jako dobro. Pogotovo prvo poluvreme. Igrali smo bez energije, jasno je bilo kad smo primili 48 poena na poluvremena ključ bio da se promeni odbrana i da probamo da igramo na nivou koji je potreban. Uspeli smo, došli smo do toga da imamo pristojnu razliku, ali to je košarka. Neverovatne stvari, neverovatne odluke, Mega se vratila i otišli smo u produžetak i eto, tu odigrali zahvaljujući tome što smo pročitali odbranu i na kraju što smo odigrali bolju odbranu. Sve najbolje im želim i čestitam mojim igračima za važnu pobedu i pojedinim delovima dobru igru - rekao je on, a potom svima čestitao Badnji dan.