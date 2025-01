"Smešno je to što misliš da mi je stalo do tebe, ali neću ti više pominjati ime osetljivi čoveče. Šaljivdžijo koji ne zna da primi šalu. Nikada ti više neću pomenuti ime. Uživaj, upravo si obrisan", napisao je O‘Nil na platformi "X".

"Znam da ti je stalo. Nesiguran si, mrziš i pričaš s*anja 20 godina. Previše si velik da bi bio tako nesiguran. Nadam se da mi ime više nećeš pominjati. Sad si se kao šalio sve ovo vreme, imaš 52 godine i tvituješ o meni. Uvek si bio ljubomoran. Ljubomoran na Kobija, Penija, Dvejda. Ljubomoran si i na Čarlsa. I dalje imam onu poruku od pet paragrafa koju si mi poslao pre nekoliko godina, kada si mi napisao da nisam dovoljno velik da bi me mrzeo. Godina je 2025. odrasti i nastavi sa životom", napisao je Hauard.

"Kada imate njega za protivnika, morate da vršite pritisak na njega sve vreme. Ne možete da mu dozvolite da on bude taj koji će da napadne vas. Jednostavno, u obavezi ste da budete na najvišem nivou celu utakmicu, da ga terate da uzima teške šuteve. On ne skače mnogo, što znači da koristi svoje telo i težinu kao glavno oružje. To znači da protiv njega morate da igrate sa većom snagom od njega" rekao je Hauard.