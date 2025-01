"Mislim da smo napravili jako dobru stvar dovođenjem Uroša. Popunio nam je rupu koju smo imali u nedostatku centra od početka sezone. Čekali smo strpljivo u redu da se pojavi kvalitetan igrač i eto… Crvena zvezda je imala višak, nama je to bilo potrebno, zadovoljni smo jako poslom koji smo napravili" , rekao je Alimpijević za Mozzartsport.

"Ono što nudi Uroš sa svojim kvalitetima, nešto je što nema mnogo njih u Evropi. On je visok 216 centimetara i čovek koji se kreće jako dobro za svoju visinu. U odbrani može da ponudi sve opcije. To nam je bilo potrebno i to nam je doneo. Radi se o momku koji ima izvanrednu radnu etiku, trenira svaki trening na 100 odsto", kaže Alimpijević i dodaje: