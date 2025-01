- Već nedelju dana posle operacije sam bio u sali sa čizmom i šutirao sa stolice. Bogdan Bogdanović mi je možda i najviše pomogao, on mi je kao stariji brat - rekao je Đurišić.

Povreda je iza mene, nemam više problema sa stopalom, ništa ne boli. Plan je da do kraja sezone nastupam u Dži ligi. Odigrao sam nekoliko utakmica do sada, ali i dalje prolazim kroz proces privikavanja jer je ovo totalno drugačija košarka od one koju sam navikao da igram u Evropi. Prosto, drugačiji je stil, igrači su brži i veće su atlete...Kada sam tek odigrao prve dve-tri utakmice, imao sam osećaj kao da prvi put igram košarku s obzirom da je prošlo toliko vremena. Pre svega sam zadovoljan što sam se vratio na teren.