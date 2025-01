Deni Avdija je sa 26 poena vodio Portland do pobede 119:100 protiv Nju Orleansa, za koji nisu igrali Zajon Vilijamson i Brendon Ingram.

Ovim je samo nastavljen Denijev sjajan niz od početka ove NBA sezone. On je trenutno na nešto više od 14 poena prosečno po meču uz šest skokova.

Inače, njegov otac Zufer bio je 11 godina igrač Zvezde, od 1979. do 1990. Jednom prilikom je rekao da je imao želju da Deni nastupa za Srbiju - umesto za Izrael.

- Deni je izabrao da igra za Izrael, igrao je tamo u mlađim selekcijama, vojni rok bi morao da služi u punom trajanju, ne bi mogao da se odazove na sve pozive... Da sam se ja pitao, rekao sam mu na početku. Da Srbija igra košarku, s tim da sa Srbijom može da osvoji neku medalju, da može da mu pruži da igra na Olimpijskim igrama, što je najviše za svakog sportistu. Ali on je sam odlučio, imao je 17 godina, njegova je odluka, ja nisam bio tu od početka kako je krenuo da igra košarku, tu košarku koju su ga učili, su ga učili njegovi treneri, ja sam se sklonio sa strane i to je to - rekao je Zufer za Telegraf i dodao: