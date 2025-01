"Ne obraćam pažnju na raspored. Koncentrišem se samo na sledeću utakmicu. Sav fokus i trud je na ovoj utakmici. Na taj način smo došli do ovoga. Bio raspored težak ili lak, nema veze. Svaka utakmica u Evroligi je teška. Nije teško pobediti u gostima kao što je bilo pre 20 godina. Nekada davno, atmosfera je bila teška da se pobedi na strani. Sada svako može. Zato ne razmišljam kakav je mesec i kakav je raspored", rekao je on.

Košarkaš Crvene zvezde Nemanja Nedović izjavio je da su on i njegovi saigrači spremni za "atipičnu" igru ekipe Pariza i da znaju kako da pobede francuski tim.

"Igramo kod kuće, nadamo se da će biti najbolja atmosfera do sada. Mislim da smo zaslužili sa ove dve pobede u Španiji, i nadamo se pobedi. Mislim da se ovde u januaru sezona lomi, na jednu ili drugu stranu, ali smo svesni i da dosta toga zavisi od nas. Pariz je ekipa koja igra dosta brzo, i atipično za današnju košarku, ali mislim da znamo kako da ih pobedimo, to smo pokazali i u prvoj utakmici, i mislim da ćemo spremni dočekati sve što nas čeka u petak", kazao je on.