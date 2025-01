- Verovao sam u sebe i svoje sposobnosti. Odigrao sam kako sam očekivao. Bili smo odlični kao ekipa tokom celog turnira. U finalu sam imao želju da napravim veliku stvar, da dam mnogo koševa i mam dosta asistencija, jer sam znao da će se voditi statistika. U prvom poluvremenu dao sam 50 poena. U drugom nisam mnogo igrao, trener me je poštedeo jer je bila velika razlika. Ušao sam na pet minuta da razigravam saigrače - priča za Kurir Đorđe Knežević.

- Igram na mestu beka šutera, ali mogu da igram sve pozicije. Posebno u svom godištu. Od "jedinice", pa do "petice". Najjača strana mi je igra "jedan na jedan", kao i šut za tri i sa poludistance. Mislim da nisam loš i na ulazu.

- Ove godine za uzrast generacije starije godinu dana od mene, prosek mi je 50 poena. Šut vežbam svaki dan. Individualno radim po dva sata sa trenerom Aleksom Jovanovićem i to svakodnevno. Mimo ekipnih treninga koje takođe imam svaki dan.

- Zahvalio bih se treneru Dušanu Gojniću koji mi je dao minute da igram za prvi tim. Dao sam Derbiju devet koševa, posle i Podgorici isti broj, kao i Primorju iz Herceg Novog. Njima sam dao deset poena. Nisu me štedeli, iako sam dete, niti treba. Fizički su bili jači od mene, ali na to nisam gledao. Ušao sam samouvereno.

- Imao sam sedam godina. Volim košarku, izađem napolje sa ocem, šutiram. Meni se to odmah svidelo, od najranijih dana. Posebno taj zvuk lopte kad uđe u koš. Tako sam počeo da treniram. Prvi klub bio je Juniora, imao sam osam godina. Kasnije sam se opredelio za klub Milenijum kod trenera Borisa Pižurice. Video je moj talenat i gurao me je uvek da igram u starijim selekcijama. Od devete godine igram protiv starijih. Kad igram sa svojim godištem, to je za mene zezancija. Rutina.