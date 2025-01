Poznati trener Vlade Đurović kritikovao redom igrače Partizana za partiju protiv Panatinaikosa i istakao šta Željku Obradoviću nedostaje.

Srpski trener Vlade Đurović ističe da su šanse Partizana da se nađe u plej-ofu Evrolige značajno smanjene posle poraza od Panatinaikosa (96:84). Đurović već dugo ukazuje da Partizan mora da počne da pobeđuje u gostima ako želi da se "probije" u najboljih deset, međutim to za sada ne ide po planu.

"Slušao sam izjave igrače i trenera, rekao je Željko Obradović da moraju da počnu da dobijaju na strani... Neki su bili umereni optimisti, ja nisam uopšte. I kada je počela utakmica, komentator kaže ne igraju četvorica igrača Panatinaikosa tako da je to na neki način šansa. Počinje utakmica 8:2 za Partizan, reko evo stvarno prilike, međutim nakon toga Partizan je nestao sa terena i došlo je do razočaranja", kazao je Đurović za TV Arena Sport.

Istakao je da je Panatinaikos u ovoj utakmici pokazao da nije slučajno prvak Evrope, pošto je i bez četvorice bitnih igrača došao do lake pobede, dok takođe napominje da crno-belima ne ide ni "buđenje" ostalih ekipa koji imaju sličan skor poput njih.

"Partizan je imao nesreću što su Barselona i Milano pobedili. Posebno se to odnosi na Barsu koja je pobedila sada protiv Monaka i Pariza. I dalje Partizan mora da prati šta rade Efes i Žalgiris, da se nadaju da će da gube kako bi uskočili, ali ja ne verujem da će se to desiti iako postoji teoretska šansa. Da bi pobedili, morali su da se tuku. Partizanu ostaje još 14 utakmica - od čega osam na strani - dve odmah naredne. Ja kažem, moraju obe da se dobiju. Treba 19 do 20 pobeda da se prođe. Dakle, Partizan mora da dobije sve kod kuće i još četiri ili pet na strani", analizira Đurović i dodaje:

"S ovakvom igrom kao protiv Panatinaikosa - nema šanse da će se to desiti".

Iskusni trener kritikovao je redom skoro sve igrače Partizana za prikazano protiv Panatinaikosa, s naglaskom pre svega na Tajrika Džounsa i Dvejna Vašingtona koje šut nikako nije služio, podsećajući da su crno-beli "jedva pobedili i Olimpiju i Megu".

"Meni je to bio indikator da to nešto nije u redu. Bile su slavopojke posle Makabija, da je to bilo izvanredno, a vidite da Makabi nije ni M od Makabija. To nije bio reper. Gube od koga god da stignu. I onda se desi šta se desi...", rekao je Đurović i dodao da ga je jedna odluka Obradovića iznenadila u Atini.

"Brendon Dejvis je šutirao dobro, ima telo, šut, ima iskustvo da bude u prvih pet centara Evrolige, ali igra jako lošu odbranu i ne može da bude u najboljih 15. Tajrik Džouns s druge strane ima problem sa šutem, ali ima energiju. Kada bi se ukomponovali njih dvojica, to bi bio strašan igrač, ovako pojedinačno su u zaostatku. Imaju i Ajzeju, Bongu… Sve vreme čekam da uđe Koprivica, ali celu utakmicu nije ušao i ne igra. To nije moj problem. Pokuševski ima minute i dobija šansu, ali evo imao je 1/6, slabo igra uprkos minutaži".

Pohvalio je Đurović partiju Lundberga i Nilikine, dodavši da je ubeđen da Francuz "do kraja svog bitisanja u Partizanu neće postići preko 15 poena", dok je analizirao i situaciju sa plejmejkerima.