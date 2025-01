Želim da čestitam igračima. Igrali smo protiv opasnog protivnika, koji već ima šest pobeda u gostima. Naša odlična odbrana je bila ključ pobede, oni daju 86 poena u proseku, a večeras su dali 69 i to je razlog pobede.

Taktički, mislim da nismo bili dobri u prvoj četvrtini, ušli smo u njihov ritam. Ipak, smirili smo se, vratili u drugoj četvrtini, a zatim korak po korak stigli do pobede. Primili smo 14 poena u drugoj, 13 poena u trećoj četvrtini i to je bio razlog pobede. Želim igračima da ostanu fokusirani, moramo da ostanemo smireni, radimo jako i poboljšamo šta treba.

"Nisu nas iznenadili, jer znamo kako igraju. Bili smo nervozni u napadu i promašili smo neke lake zicere. To je stvorilo nervozu, a oni su imali lake poene u kontri. Nismo bili dobri u napadu i to se osetilo. Znamo kako igraju i šta treba da uradimo, ali smo to pokazali tek kasnije.