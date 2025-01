"Gledajte, samo želim da pustim ove momke da se razvijaju. Znam da tu mora biti mnogo priča. Sviđa mi se njegov napredak. Igra sve konstantnije i priprema se sa više konzistentnosti, pristupa stvarima sa više konzistentnosti. On vidi i povezuje kako se stvari sa treninga reflektuju na samu igru, a tu se radi i o uticaju na pobedu", rekao je Spolstra.

"On postaje sve sigurniji u sebe, što 'otključava' sve više njegovih veština. Sav rad u poslednje tri godine u teretani i na kondicionoj pripremi omogućava mu da koristi više fizičke snage na oba kraja terena. I zaista možete videti tu fizičku moć na u napadu, gde je snažan kada ide na koš, na postu ili kada je u mogućnosti da dođe do skoka u napadu", dodao je on.