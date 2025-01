Demarkus Kazins , nekadašnja NBA zvezda, četvorostruki ol-star i član drim-tima, koji je osvojio zlatne medalje na Olimpijskim igrama i Svetskom prvenstvu, do pre godinu ili dve nije mogao ni da sanja da će igrati košarku u tako egzotičnom delu sveta kao što je Mongolija...

E, to se upravo desilo, popularni Bugi potpisao je ugovor s klubom Selenge Bodons, koji se takmiči u mongolskoj prvoj ligi. Da za ovdašnje ljubitelje košarke sve bude još zanimljivije, Kazinsa će trenirati srpski stručnjak Predrag Stojančev!

Sa ovako zvučnim pojačanjem Selenge Bodons ima ambiciju da se bori za titulu u nacionalnoj ligi, ali i da igra značajnu ulogu u Azijskoj ligi šampiona. Ovaj klub je trenutno drugi na tabeli, zaostaje tri pobede za prvoplasiranim Ksak Bronkosima, ali ima dve utakmice manje. Do kraja su ostala još dva kola i vrlo je moguće da dođe do preokreta, posebno s Kazinsom na poziciji centra.

Kazinsa su draftovali Sakramento Kingsi kao petog pika 2010. godine. Očekivalo se da ostavi značajan trag u NBA, donekle je to i uspeo, ali su ga u putu do najviših visina sprečile povrede i činjenica da je uživao u drugim stvarima osim košarke. Svojevremeno je Vlade Divac, tada menadžer Kingsa, na sav glas hvalio Kazinsa, nazivao ga velikom budućnošću kluba iz Kalifornije. Ipak, ta misija nije uspela. Došlo je čak i do svađe, pa je Bugi često o Divcu pričao u negativnoj konotaciji.