Jedan aparat je namenjen porodilištu i pomoći će da sve trudnice neposredno pred porođaj urade ultrazvučni pregled i dobiju neophodnu dijagnostiku. Drugi aparat je planiran za odeljenje za vantelesne oplodnje i biće u sali za punkcije i embrio transfere. Direktor GAK Narodni front Prof dr Željko Miković obratio se prisutnim medijima izrazivši zahvalnost Fondaciji i KK Partizan. "Veliko mi je zadovoljstvo što smo se okupili na klinici sa najvećim porodilištem u državi u kojem je tokom prošle godine došlo na svet sedam hiljada novorođenčadi. Uz to, ovo je klinika sa najvećim državnim programom vantelesne oplodnje. Veliko hvala članovima KK Partizan koji su nam izašli u susret i setili se da nas pitaju šta nam je od opreme najneophodnije. Ovim gestom su pokazali da su društveno-odgovoran kolektiv koji oseća potrebu za pronatalitetnom Srbijom u kojoj će se rađati sve više dece", poručio je prof. dr Miković.

"Velika mi je čast i zadovoljstvo da u ime Fondacije 'Dobro pamtim sve' čiji sam potpredsednik, a koju je osnovao KK Partizan na inicijativu pokojnog Dušana Dude Ivkovića, danas budem u prilici da zajedno uručimo ovu vrednu opremu GAK Narodni Front. Mi smo kao Fondacija na čijem čelu se nalazi Dragan Kićanović, a uz mene je tu i Novica Veličković kao potpredsednik, do sada bili usmereni na pomaganje unutar kluba i naše crno-bele porodice. Već tri godine naši igrači i stručni štab izdvajaju procenat od svojih plata da bi finansirali fondaciju i hvala im na tome. Mi pokušavamo da u skladu sa svojim mogućnostima pomognemo onima kojima je to najpotrebnije. Zahvaljujući tome što smo u ovom momentu imali višak sredstava, uspeli smo da kupimo ove ultrazvučne aparate čija je vrednost oko 100.000 evra, da time pomognemo buduće majke, uz slogan 'Za zdrave mame i buduće šampione', jer su se u ovom porodilištu rodili mnogi aktuelni i bivši šampioni. A verujem da će tako biti i u budućnosti. Pozvao bih i druge organizacije i ljude koji su u mogućnosti da na sličan način pomognu zdravstvenim centrima kojima je ta pomoć neophodna. Zahvalio bih se Ministru Lončaru i gospodinu Stefoskom na podršci u ovoj donaciji. Takođe, zahvalio bih se i našem kapitenu, Vanji Marinkoviću koji je danas sa nama, a za kog sam siguran da bi mnogo radije bio u avionu za Lion da pomogne svojim saigračima, da mu poželim brz i potpun oporavak od povrede i da nas predvodi do velikih rezultata", istakao je Mijailović.