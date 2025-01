- Svi znaju, to nije neka tajna, ja to pričam stalno sa svojim prijateljima, drugarima i familijom. Mislim da je samo pitanje vremena kada ću se vratiti u Zvezdu, potrebno je da se neke stvari poklope, videćemo kada će to biti, ali sigurno je da želja postoji uvek. To je moj klub, to je moj tim uvek bio i uvek će biti. Pitanje je samo tog nekog tajminga kada se poklope stvari i za klub i za mene, videćemo - zaključio je Marko Gudurić.