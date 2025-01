Ono što posebno treba da brine trenera Crvene zvezde Janisa Sferopulosa jeste činjenica da je Fener slavio u paklu Arene sa jednim centrom. Nikolo Meli igrao je skoro 28 minuta, a Kem Birč nešto više od 11. U igru nije ulazio Sertač Šanli. I to je ubedljivo najgori utisak utakmice, jer je Crvena zvezda na raspolaganju imala Džoela Bolomboja, Filipa Petruševa i Luku Mitrovića. Šarunas Jasikevičijus postavio je utakmicu, da Fener svoju igru bazira na segmentu "1 na 1" i to je ono gde se crveno-beli tokom cele sezone loše snalaze. Litvanac je do nogu potukao Grka i to mora da se prizna.