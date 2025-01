Slušaj vest

Na današnji dan, 17. januara prošle godine, preminuo je Dejan Milojević. Legendarni košarkaš i trener preminuo je od posledica srčanog udara, a na godišnjicu njegove smrti intervju Informeru dao je Milojevićev prvi trener, Goran Hajder.

Hajder je vodio Milojevića u KK Tašmajdan 1989. godine, a pored sećanja na Dekija otkrio je i šta smatra razlozima njegove smrti.

- Pamtiću ga onakvog kakav je bio i kada sam ga doveo iz Padinske skele. Po njegovoj dobroti. Kao jednog klinca koji je tada trenirao fudbal i karate, gde smo ga doveli preko jednog njegovog drugara. U tom klubu u kome sam radio nismo imali visoku decu. Dejan kada je došao u Tašmajdan u aprilu 1989. godine, bio je visok oko 183 centimetara i imao je neverovatan osmeh i dobroćudan karakter. Kakav je tada bio, takav je ostao i do kraja - počeo je priču za Informer Goran Hajder, pa nastavio:

- Kratko vreme sam ga trenirao, ali sam ga posle sedam dana odmah registrovao i na Tašu smo odigrali utakmicu protiv Zvezdare, gde je on ubacio svoj prvi koš. Na početku smo radili sa njime košarkaške fundamente i onda pustiš dete kroz igru da uči i da se snalazi. Lepo je on tu krenuo, a posle toga je prešao u selekciju 76/77 godište i njega je preuzeo da trenira Milan Miša Lakić i on je u njega usadio sve to što je Dejan posle imao - borbenost, karakter, odbrana, skok... Dejan se kao čovek nije menjao, to je bitno da znate. Prema svima je bio pristupačan i dobroćudan.

Otkrio je i kakav je Milojević bio na prvom treningu.

- Bio je fudbalski golman. Jedina prednost mu je bila to što je umeo dobro da hvata loptu. Mi smo ga malo doveli na prevaru, na fintu, na druženje... Kada nas je pitao u koji klub je došao, mi smo mu rekli da je došao u OKK Beograd, jer je OKK Beograd na nekom nivou. Sve je ispalo super, shvatio je da je to bila šala.

Zatim se dotakao karijere Dejana Milojevića.

- Dejan je prvi put MVP bio još na kadetskom prvenstvu 1994. godine, kada smo mi kao mali klub postali prvaci Jugoslavije, pobedili Partizan u finalu... Dejan je već kroz mlađe selekcije osvajao MVP nagrade. On je sa 16 godina ušao u prvi tim KK Tašmajdana, sa kojim je igrao i prvu ligu. Važno je da se kaže da je on profesionalac postao tek kada je prešao u Budućnost. Do tada je imao ugovore za preživljavanje.

Kako ističe Goran Hajder, on i Dejan Milojević ostali su bliski i imali zajednički hobi.

- Živeli smo jako blizu jedan drugoga na Novom Beogradu i ponekad smo zajedno vozili bicikl. Eto, ja sam njegov trener iz 1989. godine, ali smo i mnogo kasnije nastavili da se družimo, pa je čak i tražio nekoliko saveta kada je postajao trener. Nikada nije bio arogantan ili glumio neko ludilo. Mnogima je pomagao, drugarima košarkašima koji nisu bili uspešni, na ovaj ili onaj način.

Zatim je izneo i šokantne tvrdnje o njegovoj smrti.

- Za sve nas je to bio šok, međutim, kada sam pričao sa Dejanom, u periodu korone ju je preležao i to je na njega ostavilo posledice. To što se njemu desilo je posledica preležane korone. Otišao je u Ameriku i rekao sam mu da obrati pažnju na svoje zdravlje. Za mene je to bio šok, ali na neki način i znao šta je posledica. Uopšte nije bilo prijatno. Zašto? Kada smo radili sa tom decom da postanu igrači, naš cilj je bio da oni budu treneri, selektori... Bio sam vrlo ponosan na njega što je bio asistent u reprezentaciji Srbije - otkrio je Hajder, pa zaključio:

- Video sam ga pre nego što je otišao u Ameriku. Njemu je cilj bio da bude asistent u nekom NBA timu. Isto tako, plan mu je bio da postane selektor reprezentacije Srbije. To su jedine dve želje koje je imao u tom periodu.

Kurir sport / Informer

