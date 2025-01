- Igrati fizičku košarku na ovom nivou i šutnuti 14 slobodnih bacanja, a protivnik 32... Ne znam kako da pomognem svom timu. Napadali smo, napadali i ne znam kako da im pomognem. Ovaj nivo kontakta... Mi trpimo dosta udaraca. Možda je to do načina na koji tražimo faulove, pogledajte šta radi Hejs-Dejvis, a on je šutnuo 11 slobodnih bacanja. Neki su i bili faulovi. Kada vidim kako ide u reket... To je faktor disbalansa slobodnih bacanja jre će neko reći da nismo dovoljno dobri. Moj cilj je da radimo i budemo bolji, ali ne mogu da radim sve ostalo za nas - rekao je Trinkijeri.