"Porodica Jokić je izašla iz kluba. To su bili glavni finansijeri kluba i ljudi zaduženi da u Džokeru sve bude na najvećem mogućem nivou", otkriva Lučić i dodaje:

"Sportski direktor je ostao iznenađen i morao je nekako da reaguje. Mi smo imali sastanak sa porodicom Jokić, tačnije Strahinjom koji nam je predočio da će on u klubu biti do 19. januara, odnosno zaključno sa današnjim danom i da posle toga napušta klub, da neće više učestvovati u finansiranju, kao i da su treneri i igrači slobodni".

"Znam samo da su svi u klubu bili iznenađeni, kako igrači, tako i ja. Te odluke moramo da poštujemo, oni ljudi ulažu svoj novac, malo je takvih ljudi, koji daju svoj novac u košarku. Oni su odlučili da izađu iz kluba i to maksimalno poštujem. Oni su dosta ulagali i napravili preozbiljan klub“, zastaje Lučić na trenutak, pa nastavlja: “Trenutak u kojem se sve to dogodilo, posle 5-1 u ABA 2 ligi, sa realnim šansama da uz još dva pojačanja napadnemo i ABA 1 ligu, nije po meni najbolji za sve nas. Opet, poštujem odluku i razumem. Šta da radimo".

"Oni koji su ostali imaju pred sobom jako težak zadatak, da se organizuju i dođu do novih finansija, da se snađu. Ne samo što je to bilo iznenada, trojica igrača su već napustili klub, Kljajević, Simić i Brkić, ostala vodeća četvorica su u potrazi za klubom. Iskreno, ne znam u kakvom će sastavu Džoker da dočeka nastavak sezone. Klub ima mogućnost da dovede trojicu, ali koga u ovakvoj situaciji. Devet pobeda u KLS-u je dobar rezultat, a kada imate činjenicu da je otišao veliki broj igrača, neće biti lako. Ja im od srca želim da dođu do još tih nekoliko pobeda kako bi zadržali KLS status. Stvarno je velika šteta što centar poput Sombora, neću reći da se gasi, ali nije na dobrom putu", smatra Lučić.