Dominirali su gosti od samog starta utakmice, a ključnu razliku napravili su od sredine prve do sredine druge deonice, kada su potpuno zaustavili napad Voriorsa. Golden Stejt je za 11 minuta postigao samo jedan koš iz igre, Boston je to iskoristio, odlepio se i do kraja meča samo povećavao razliku.