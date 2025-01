To im je bio 13. trijumf u eliti, a sa skorom 13-11 nalaze se na deobi pozicija od 3 do 7.

- Igramo svake sedmice utakmice i ovaj proces nas iscrpljuje. Svaki put je teško. Prolazimo kroz to, igrači to doživljavaju i fizički i mentalno. Moramo pokušati da se podignemo, navodno igramo kod kuće, ali očigledno je da igramo u Beogradu. Biće domaće publika, bez obzira na to kako budemo pokušavali da to kontrolišemo. Igramo protiv dobrog tima u dobroj formi, Zvezda ima mnogo kvaliteta i odličnih igrača. To je izazov, imali smo relativno dobar trening, organizovali smo nekoliko treninga u narednoj nedelji i nadamo se da ćemo to pokazati na terenu - rekao je KAtaš