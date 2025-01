"Partizan zaslužuje čestitke, Dejvis igra sve bolji, ima samopouzdanja. Tajrik se uvek bori, baca, vrišti... Takve igrači navijači vole. Bonga je odigrao najbolju utakmicu. Čudio sam se što ga Željko drži, ali sad sam video. Može da igra i ispod koša. Pokuševski je pogodio dve trojke koje nisu rešile utakmicu jer je Partizan doveo meč gde treba, ali su dotukle protivnika. Sreća ga je nagradila za mnogo 'prljavog posla'. On je zaslužio tako nešto. Očekivao sam od njega dve trojke po utakmici. Utakmica završena šest razlike, on dao tih šest poena. Može neko da kaže da je on odlučio", istakao je Đurović, a prenosi Mondo.