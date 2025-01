"Pre svega nedostaje Nedović, ali pravi. Onakav kakav je bio ne nedostaje nikome. Nedostaje i pravi Dobrić. Davidovac je krenuo da napravi neku seriju, mislim da je Mitrović mogao da igra protiv Makabija. Kalinić 2/9 šut, uvek se bori, ali je u padu. Kenan je šuter, ali od 23 utakmice čini mi se da je osam dobro odigrao. A onih 15? Bio ili slab ili ispod proseka. Teodosić na ovoj utakmici najbolji, ali on bi možda pre 10 godina mogao da reokrene utakmicu. Sad nema tu snagu, nema moći, nema psihologije. Nije više taj. znate moje mišljenje o Gedraitisu, nije pozitivno, ne vidim šta on pomaže. Mekintajer nije vođa, njegova psihologija nije takva. Ne znam što počinje svaku utakmicu. Potroši najviše šuteva, a nije šuter. Ovi drugi ne šutiraju. Protiv Partizana je prilika da Jago počne u prvoj postavi. On bi bio najsretniji čovek na svetu. unervozi se jer ulazi na dva minuta do kraja četvrtine i ne uradi ništa. Daj nek neku utakmicu počne. Braun je nedefinisan, možda zbog povrede ne može bolje. Ne vidim da doprinosi više od Mitrovića", dodao je Vlade Đurović.