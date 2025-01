Svojevremeno najbolje krilo Evrope, a i sveta, ako ne računamo NBA, prvi susret sa Majklom obeležio je tako što mu je sasuo 41 poen i to na terenu univerziteta Severna Karolina. Reprezentacija Jugoslavije je 1981. bila na turneji po SAD, a odigrala je i jedan meč protiv Tar Hilsa čuvenog trenera Dina Smita.

Godinu dana kasnije stiže koledž reprezentacija SAD u Evropu, i to, na Džordanovu nesreću, opet Praja na parketu. Selekcija zvezda Evrope dva puta je u Ženevi bila bolja od Amerikanaca u sklopu proslave pola veka od osnivanja FIBA. Predvođeni Dalipagićem, a kim drugim, Evropljani su nadigrali goste sa 111:92 i 103:88. Praja je oba puta bio efikasniji od Majkla, 24 prema 20 i 21 prema 19 poena. Isti tim Amerikanaca odigrao je i tri prijateljske utamice protiv Jugoslavije u Beogradu, Novom Sadu i Zadru.

- Ma oni su bili vanzemaljci po novcu, a mi ovde smo bili sirotinja za njih. Mene, zapravo, to više uopšte ne interesuje. To je za mene prošlost. Pošto su se pojavili ovi novi pametni telefoni, često mi ljudi šalju neke snimke gde sam davao po 70 poena, ne mogu to da gledam više.