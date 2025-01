Tako je posle promocije knjige Serđa Tavčara "Kako je Jugoslavija osvojila svet" , koja priča o uspesima basketa na prostorima bivše Jugoslavije od 1960. do 2002. godine, pričao za Kurir da to pitanje nije previše komplikovano:

"Knjigu još nisam pročitao...Ima nekoliko razloga. Ossnovni je po meni što je svaka generacija od one prve u kojoj su bili Popović, Kalember. Loknicer...,do one Žućkove koju smo mi nasledili gradila nešto svoje. Išlo se napred. To je matrica koju su kasnije u skladu sa promenama u košarci i sportu unapredili Đorđević, Rađa Kukoč, Divac... Mnogo smo radili i to je najvažnije, mada ima još razloga", govorio nam je Dalipagić.