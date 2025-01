Čuveni Moka prisetio se za Kurir drugarstva sa legendarnim Prajom

Slušaj vest



Zoran Moka Slavnić, legenda srpske i jugoslovenske košarke, sa nevericom je primio vest o smrti svog velikog prijatelja Dražena Dalipagića. Izgubio je čuveni Praja bitku sa teškom bolešću i svoju dušu ispustio u 75. godini.

Sa setom u glasu i emocijama Moka se prisetio svog prijateljstva sa Prajom koje je trajalo pet decenija.

Otišao u legendu - Dražen Dalipagić Foto: Marina Lopičić

- Otišao je "leteći Mostarac", konačno mu je život sasekao krila. Znao sam da je dugo bio bolestan... Više od 50 godina bili smo kućni prijatelji. Imao sam veliko zadovoljstvo i sreću što sam ga poznavao i imao za saigrača. O njegovim košarkaškim umećima je glupo govoriti... Napisani su tomovi knjiga... Jedan je od najboljih svetskih i evropskih košarkaša, nabolji strelac gde god da je igrao. Veliko prijateljtsvo sa njegovm ženom i decom me je dovelo u situaciju, da kad sam primio vest o njegovoj smrti, nisam bio spreman ni imun da to prihvatim onako muški - rekao je za Kurir Zoran Slavnić i nastavio:

- Otišao je drugi član te tzv. "velike petorke" bivše Jugoslavije. Nema više Dražena Dalipagića i Krešimira Ćosića. Ostali smo još Dragan Kićanović, Vinko Jelovac i ja. Nadam se da će ići svojim redom i da neću doživljavati ovako tužne momente.

Zadrhtao je Moki glas, kada se setio drugarstva sa Prajom kroz reprezentaciju.

- Bilo smo prijatelji 50 godina! Sa njim možeš da budeš toliko godina prijatelj, jer je bio oličenje skromnosti. Dražen Dalipagić i moj dvostruki kum Dragan Kapičić bili su dva najskromnija čoveka i košarkaša sa kojima sam igrao. Plenio je Praja dobrotom, iako je bio sirovi Mostorac... Ali, to je tako podneblje, gde je rođen... Hercegovina, pa se i očekivalo. Nikada nije imao konflikt sa bilo kim. Nije isticao svoje mišljenje. Maštao sam da budem takav kao on, skroman, tih... Možda i jesam bio takav, ali me je jezik uvek odavao. Jedna briljantna karijera i život! E, to vam je Dražen Dalipagić!

Tuga za prijateljom - Moka Slavnić Foto: Nemanja Nikolić

Dražen Dalipagić bio je oženjen nekadašnjom teniskom lepoticom Sonjom Požeg, najlepšom sportiskinjom Jugoslavije za 1974. godinu. Iz te ljubavi rodilo se dvoje dece, ćerka Sanja i sina Davorin, koji je igrao košarku. Ćerka Sanja udala se za rukometaša Danijela Anđelkovića sa kojim ima ćerkicu Janu i koja je bila Prajina miljenica.

- Kad je počeo da fura sa Sonjom, rekao sam mu - "e moj surlaš, kako si uspeo da mazneš ovako strašnu ribu"... Ništa mi nije odgovorio onako miran i skroman kakav je bio, samo se nasmejao. Imali su skladan brak, dugo godina. Jedna porodica koja je sinonim eks Jugoslavije. Tri ili četiri nacionalnosti - Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Bosna... Ostali su Jugosloveni do kraja, kao i ja.

Dražen Dalipagić deset godina je igrao za KK Partizan, pisao istoriju tog kluba. Posle je igrao u Italiji za Veneciju, Udine i Veronu. Pa, za Real iz Madrida. Karijeru je završio u Crvenoj zvezdi.

- Moj klub je ispustio da ga dovede 1972. godine. Tada je umesto u Zvezdu, otišao u Partizan. I to samo zato što smo imali rukovodstvo koje nije razumelo košarku i koje nije imalo viziju. Tako smo ispustili i Dragana Kićanovića... A, imali smo Ducija Simonovića i Dragana Kapičića. Pa, vi sad zamislite kakva bi to bila Zvezda, da smo doveli Praju i Kuću. Ali, nije to sada priča... Niti je važno... Nisam hteo da propustim priliku da ga pred kraj karijere dovedem u Zvezdu. Nije se dvoumio nijednog trenutka. Rekao sam u da mu neće faliti dlaka sa glave. I tako je i bilo. Zahvalio sam mu se tada što je imao veliko poverenje u mene. Moram pomenuti, da je Praja bio jedan o glavnih koji su mi dali podršku da postanem selektor Srbije, 2007. godine. Hvala mu na tome, iako sam posle toga platio cenu.

Bili su prijatelji pet decenija - Moka Slavnić Foto: Stefan Stojanović/ Mondo

Mnogo je bilo košarkaša iz bivše Jugoslavije za koje se govorilo da bi mogli igrati u NBA ligi.

- Četiri do pet igrača iz mog doba i generacije, sigurno bi prošlo u NBA ligi. Ali, tada to nije bilo "in". Amerikanci nisu priznavali da se u Evropi ogra kvalitetna košarka. Zato danas imaju 300 košarkaša van Evrope... Naravno da bi Praja bez problema igrao tamo. Sa odrazom i rukom kakve je imao, bio je genijalac, zreo za NBA. Mogao je da igra gde hoće... I on, i Krešo Ćosić, i Dragan Kićanović, i Mirza Delibašić - zaključio je Moka Slavnić.

