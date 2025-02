"NBA liga je jedina liga na svetu gde košarkaška utakmica traje 48 minuta, a ne 40. Možda je vreme za promene. Ja navijam da četvrtina traje 10, a ne 12 minuta. Pitanje je kako bi američki navijači prihvatili takve promene, jer bi onda iza sebe ostavili jednu tradiciju. Ali nisam siguran da nas ima mnogo koji žele to smanjenje. To bi bila velika promena i mislim da će biti potrebno mnogo rasprave u budućnosti", rekao je Silver u emisiji "The Dan Patrick Show".