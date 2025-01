Sve to, u našoj redovnoj rubrici Komentar kola, analizirali smo sa reprezentativcem Srbije, košarkašem ruskog Avtodora, Dušanom Beslaćem .

„Jeste težak poraz za Vojvodinu i nisam se nadao da mogu da izgube, pogotovo kući. Međutim, u kontaktu sam sa bivšim saigračima i sa svima sa kojima sam pričao vidi se da im nedostaje Miloš Isakov Kovačević, koji je na bolovanju. Nije to onaj tim koji je bio pre dva meseca, pre njegove operacije. Mislim da Isakov Kovačević ima veliki uticaj na ekipu i kada je on tu, to je potpuno druga Vojvodina“, komentariše Beslać.