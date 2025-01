Vest o proširenju Evrolige plasirao je litvanski portal "Basketnews" koji piše da bi novi format takmičenja doneo i "nove mogućnosti za održive projekte sa ključnih tržišta". Ljudi koji vode Evroligu uveliko rade na ovom projektu. Takmičenje trenutno ima 18 ekipa, a ukoliko bi bilo prošireno na još dva tima, jasno je da bi Crvena zvezda i Partizan, zbog svega onoga što donese Evroligi, a to su pune hale, gledanost i spektakularna atmosfera, bili na pol pozicijama, kada su u pitanju licence.

Evroliga je uvek isticala da joj je važna "organizacija strateški važnih ili rastućih tržišta". Srbija kao zemlja ispunila je unazad nekoliko godina sve prohteve i zahteve Evrolige. To nikada nije bilo sporno. Sada bi trebalo i da bude nagrađena. Valja pomenuti da samo šest klubova učesnika Evrolige nemaju status akcionara, a to su Monako, Pariz, Crvena zvezda, Partizan, Virtus i Alba. Litvanski portal "Basketnews" piše :

"Proširenje Evrolige bi moglo da dovede do razgovora o ponudi više višegodišnjih licenci umesto jednogodišnjih ugovora, što bi koristilo klubovima poput Partizana i Crvene zvezde. Ovi klubovi imaju najveću posećenost u ligi i dugo su tražili dugoročnu sigurnost.

Kada se radi o proširenju Evrolige, važno je istaći još neke važne činjenice, kojih se drži "Basketnews". Ukoliko bi takmičenje bilo prošireno na 20 klubova, to bi značilo da bi projekti poput Valensije i Pariza, bili sigurni u takmičenju. Primera radi, Parižani će se vratiti u Evrokup ako ne budu u plej-ofu Evrolige i bolje plasirani od Monaka, a trenutno su hit ovog takmičenja i klub o kojem se priča. Valensija je opet ostala bez Evrolige i stalnog mesta uprkos svom snažnom projektu, istoriji i nadolazećoj novoj areni.



Litvanci ni slova nisu napisali o statusu klubova iz Rusije, što je verovatno politički motivisano, s obzirom na odnose dve zemlje i međusobnu netrpeljivost. Da podsetimo, CSKA, Zenit i Uniks isključeni su iz Evrolige, a Lokomotiva iz Evrokupa, u proleće 2022. godine, nakon početka Specijalne vojne operacije Rusije u Ukrajini. CSKA iz Moskve je akcionar Evrolige, predstavnici tog kluba i dalje su uključeni u sve sastanke i odluke. Zenit, Uniks i Lokomotiva su klubovi sa ogromnim budžetima. Njihov povratak usledio bi posle političkog konsenzusa, u to nema sumnje. Kada će se to desiti, nije poznato, ali deluje da bi i to moglo da se dogodi u dogledno vreme, posebno što se u ruskoj sportskoj javnosti sve više piše o uključivanju njihovih selekcija u kvalifikacije za velika takmičenja, te mogućnosti da Rusi budu učesnici na Zimskim olimpijskim igrama 2026. u Milanu.