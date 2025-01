On je u Partizanu igrao od 2008. do 2013. godine, u međuvremenu je igrao za Valensiju, a od 2016. godine nosi dres Bajerna.

- To je klub u kojem sam odrastao. Klub iz mog rodnog grada, koji me formirao kao igrača i ličnost. Do današnjeg dana najlepše uspomene su definitivno one iz pet godina u Partizanu. Ali, to je tim sa najvećim ambicijama u svim takmičenjima. Definitivno je izazov vratiti se u Beograd pred najneverovatnije i spektakularne navijače u evropskoj košarci, možda i dalje - zaključio je Lučić.