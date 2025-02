Najpre je Tajrik Džons je promašio zicer, a Ajzea Majk nije uspeo da uhvati skok. Potom je pojurio Kalinića kome je izbio loptu, a kada je Kalinić ipak pokupio do njega je došao Džons kome su sudije svirale faul.

To mu je bio treći faul i bio je jako besan pa je zbog neprimerenog ponašanja dobio i tehničku grešku i to je četvrti faul!