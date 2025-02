"To je uvek lako reći, ali treba pokazati na terenu. Ponavljam ovi igrači koji su ušli, Karlik (Džons), Sterling (Braun), Tajrik (Džons), Bonga, (Ajzak), su u prvom poluvremenu okrenuli utakmicu. Zahvaljujući njihovoj motivisanosti i njihovoj želji, a onda su ostali to prihvatili u drugom poluvremenu. Pa smo počeli da se bacamo po terenu, da i ovi mlađi shvate kako to izgleda", istakao je on.