„Nalazimo se u veoma specifičnoj situaciji, onoj najtežoj koja može da se desi u sportu, gde nas svi već vide na Evropskom prvenstvu, iako još uvek nismo obezbedile plasman. Da bismo se plasirale, moramo prvo da pobedimo Makedoniju, koja definitivno nije ekipa velikog evropskog renomea u ženskoj košarci, ali mi danas nismo u situaciji da pretimo bilo kome. Uvek je sa ženskom košarkaškom reprezentacijom neka komplikovana situacija, pa je tako i ovoga puta. Mogu da kažem da od kada sam na ovoj poziciji to nisam doživela. Nedostaje nam nekoliko igračica – Anđela Dugalić, koja nije dobila dozvolu svoje škole da doputuje i nastupi za Srbiju u ovom prozoru, Nadija Smailbegović se povredila, pa Dragana Stanković koja još uvek ima problem sa povredom, Jovana Boričić koja se takođe povredila neposredno pred dolazak u Beograd…. Moja obaveza je da vam kažem kako stoje stvari, a to je da mi moramo da imamo vrhunski fokus, jer mi apsolutno moramo da pobedimo Makedoniju u četvrtak, pa da vidimo šta ćemo da radimo sa Portugalom, koji je jedna sasvim drugačija priča. Portugalke su u ovom momentu veći favoriti, iako smo ih dobile sa velikom razlikom u Beogradu. Pune su samopouzdanja, u punom su sastavu i imaju dve utakmice kod kuće. Očekuju pobedu protiv Ukrajine, kako bi sa nama igrale za prvo mesto u grupi. Šansu će dobiti devojke koje do sada nisu imale priliku da rade sa nama, a tu su i igračice koje su ponovo pozvane. Imaćemo vrlo neiskusan roster, ali kao i uvek, ne bih bila tu da im ne verujem“ – istakla je Marina Maljković.