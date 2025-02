"Dragi Dalase, pre sedam godina, došao sam ovde kao tinejdžer da ostvarim svoj san da igram košarku na najvišem nivou. Mislio sam da ću ovde provesti svoju karijeru i toliko sam želeo da ti donesem šampionat. Ljubav i podrška koju ste mi svi pružili su više nego što sam mogao da sanjam. Za mladog klinca iz Slovenije koji je prvi put došao u SAD, učinili ste da se Severni Teksas oseća kao kod kuće. U dobrim i lošim vremenima, od povreda do NBA finala, vaša podrška se nikada nije promenila".

"Hvala vam ne samo što ste podelili moju radost u našim najboljim trenucima, već i što ste me podigli kada mi je to bilo najpotrebnije. Svim organizacijama sa kojima sam sarađivao širom zajednice u Dalasu, hvala što ste mi dozvolili da doprinesem vašem važnom poslu i pridružim vam se u davanju svetlosti onima kojima je to potrebno. Dok počinjem sledeći deo svog košarkaškog puta, napuštam grad koji će se uvek osećati kao dom daleko od kuće. Dalas je posebno mesto, a navijači Mavsa su posebni navijači. Hvala vam, od srca, Luka", napisao je Dončić u oproštajnoj poruci.