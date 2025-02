"Pre svega očekujem jako jako tešku utakmicu. Asvel se pokazao kao dobar protivnik, pobedili su nas u Francuskoj, mi nismo odigrali kako treba tu utakmicu prekinuli niz pobeda. Mislim da možemo i moramo mnogo bolje, imamo novu šansu da protiv njih pokažemo drugo lice i da dođemo do veoma bitne pobede. Kako se sezone približava kraju, tako su utakmice sve bitnije, sve važnije za plasman, tako da eto prva u duplom kolu je Asvel. Nadam da ćemo ovo duplo kolo započeti sa pobedom pred našim navijačima, kojim se nadam da će doći u velikom broju, da će napuniti halu, da će nas podržati sutra, Nadam se da čemo doći do pobede", rekao je Ognjen Dobrić.

"Mislim da nam ne menja to nešto mnogo. Znamo mi koje su nam utakmice bitne i znako kako treba da igramo to, okej izgubili smo utakmicu protiv Makabija gde smo očekivali pobedu, imali smo lošu utakmicu ne smatram da je to zbog pritiska ili zbog nečeg drugog, ali takav je bio dan. Opet bila je utakmica protiv Partizana pa smo odigrali totalno drugačije. Jednostavno znamo šta donosi ta pobeda, šta donosi ta utakmica i jednostavno moramo da se spremimo što bolje da pokažemo pravo lice, drugačije lice nego u Francuskoj i da dođemo do pobede".