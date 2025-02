Šta je Goliver tada izjavio? Samo 20-tak dana od prelaska Kajrija Irvinga u Dalas, on je napisao da je dotadašnja zvezda Bruklina "trojanski konj" ubačen u klub iz Teksasa sa ciljem da se u skorije vreme omogući transfer Luke Dončića u Lejkerse.

On je tvrdio da su Lejkersu putem medija dizali cenu i važnost Irvingu, pominjući mogućnost da ga udruže sa Lebronom Džejmsom u Lejkersima. Nadali su se da će se Dalas upecati, a to se i dogodilo. Znali su u Los Anđelesu da Dončić i Irving nikako ne mogu zajedno, da nisu kompatibilni ni po igračkim kvalitetima, ni energetski i da će kad-tad isplivati da nisu idealni saigrači. Ideja je bila da, kada dođe do toga da Irving preuzme "loptu", oni "napadnu" Dončića sa ponudom da Dalas dovede pojačanje pod košem, pošto je taj deo tima bio najslabiji.