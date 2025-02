„Jednostavno nismo uspeli da održimo koncentraciju do kraja, protivnik je to iskoristio i imao više snage da dobije utakmicu. MVP titula, brojke i sve ostalo što ide sa tim padaju u vodu jer nismo dobili utakmicu“, vidno razočaran, dan posle meča bio je Nemanja Popović, koji je nastavio:

„Upali smo u njihov ritam, a to je mlada ekipa koja dobro trči i koja koristi svaku priliku da posle defanzivnog skoka što pre pređe na protivnički deo terena. Oni su to koristili, mi smo pokušali da ispratimo takvu igru do kraja, međutim pali smo u produžecima i protivnik je zasluženo pobedio“.