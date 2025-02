Entoni Dejvis u Dalas, Luka Dončić u Lejkerse , to ovih dana znaju i ptičice na grani....

- Pre šest godina stigao sam sa vizijom da osvojimo šampionat i nikada neću zaboraviti trenutak kada smo to uradili. Posao košarke je baš to – posao. Kao i svaki drugi. Zahvalan sam gradu u kojem sam osvojio svoj prvi prsten, u kojoj mi je rasla porodica, kao i prijateljstva. Ovo će uvek biti moj dom. Moja porodica i ja smo zahvalni svima koji su učinili ovaj grad posebnim i još mislimo na one koji su svoje kuće izgubili u požarima. Mojim saigračima – naše prijateljstvo prevazilazi svlačionicu i dres. Svaka sjajna priča ima uzbudljivo novo poglavlje. Dalase, dolazimo - napisao je Dejvis.