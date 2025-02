Foto: Harry How / Getty images / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Luka Dončić - LA Lejkers Foto: Harry How / Getty images / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

"Ne pamtim da sam video ovoliko ljudi na nekoj svojoj konferenciji. Zaista poštujem to što ste ovde. Uzbuđen sam zbog čega što dolazi. Za mnom su ostali sjajni navijači u Dalasu, bilo je to uzbudljivo putovanje", kazao je Luka Dončić.

"Lebron me je odmah pozvao, bio je u Njujorku i odmah me je nazvao. Nismo pričali mnogo, razumeo je kako se osećam, ali lepo je od njega što me je pozvao i što mi je poželeo dobrodošlicu".