- Mavsi su razmenili Luku, momka od 25 godina i jednog od najbolja tri igrača na svetu trenutno za Dejvisa koji ima 32 godine, muči se sa povredama i to je potez koji apsolutno nikome nema smisla. To je ono u čemu su svi složni, ne postoji košarkaško objašnjenje za ovaj potez - poručio je Kratovil.

- Moja druga premisa. Novi vlasnici Adelson/Damont i njihova vlasnička grupa nemaju nikakav košarkaški interes i to su već rekli. Njima je Dalas samo sredstvo do cilja, a to je otvaranje kockarskog tržišta u Teksasu, na mestu gde se baš nalazi nova dvorana. Moja treća premisa je da Adelson/Dumont guraju promenu zakona u Teksasu da bi napravili svoj kazino i to im ne ide nikako. Angažovali su sve moguće lobiste, ali im nikako ne ide, što je veliki gubitak za njih i biće potrebno da prođu bar još dve godine za predlog za sledeću promenu tog zakona.