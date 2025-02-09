Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Budućnost iz Podgorice u ponedeljak od 20 časova u hali "Aleksandar Nikolić", u okviru 20. kola ABA lige.

Svi igrači su na raspolaganju Janisu Sferopulosu sem Majka Dauma i Branka Lazića.

Svoja očekivanja pred duel je izneo prvotimac crveno-belih Džon Braun III.

"Dolaze sa dobrim momentumom, ali je to dobra motivacija za nas, da im prekinemo taj niz pobeda i to bi bio naš uspeh. Uz sve to pobeda bi nam dala šansu da se popnemo na tabeli i prestignemo ih", rekao je Braun

Oglasio se i Davidovac.

"Bitna utakmica, svi smo svesni toga. Idemo iz teškog rasporeda, ali ne obraćamo preterano pažnju na to. Budućnost je odlična ekipa, nije izgubila u gostima, svesni smo da nas očekuje teška utakmica, ali ćemo dobro da se spremimo. Lično, volim 'Pionir', drago mi je što smo ovde i nadamo se da će navijači da nas podrže u velikom broju", rekao je Davidovac.