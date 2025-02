- I moj kolega i Barna je spomenuo Kuzmića, za to sada ne deluje kako treba, nadamo se da neće biti toliko teške vesti. Počinjem od toga jer je promenilo tok meča. Zvezda je posle par minuta promenila ideju, retko kada igra pik-en-pop igru sa peticom. Mi smo hteli da drugačije igraju, da Petrušev uzme loptu, da ne damo bekovima. Košarka je dinamična, moramo da budemo spremni na sve. Ta ideja je nama nestala posle povrede, iza toga je bilo sve ono što nismo radili na treningu, igrači na pozicijama četiri i pet i to je bilo dovijanje kako da izdržimo. Držali smo se 30 minuta, možda 31-32 minuta i u jednom trenutku je nestalo energije i minutaže, neki igrači nisu igrali nikada na tim minutažama, Stanojević recimo 20 minuta. Samim tim, teško je očekivati veći otpor, mogu da budem zadovoljan onim kako se desilo. Kada neko nije gledao utakmicu i vidi 20 razlike, nije to tako delovalo. Još jedna činjenica, imali smo 37 skokova, Zvezda 36, ali njihova dominacija se oslikava na šutu za dva i tri sa procentima, to je suvi kvalitet koji poseduju. Sve što smo mogli da uradimo danas, mi smo uradili.