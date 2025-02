- Za nas su sve utakmice važne, mi i nemamo puno utakmica, do priprema za Eurobasket praktično nema ništa, nemoguće je organizovati pripreme, mi gledamo ako možemo puno stvari da završimo, a to je da pripremimo ekipu za ove utakmice, ali i da nekim igračima damo mogućnost da osete reprezentaciju, da treniraju, da igraju. Imamo i dosta igrača koji su bili u mlađim kategorijama - rekao je Pešić.

- Povredio se Milutinov, ova dvojica videćemo da li će moći - Dobrić i Gudurić, oni su tu na terapijama, Gudurić sa našima, a Dobrić sa terapeutom iz Zvezde. Videćemo posle prve utakmice da li će biti spremni za drugi meč. To je ono na brzinu da kažem.

- Petrušev dolazi večeras, dali smo mu da završi neke privatne obaveze, on je večeras na treningu. Pokuševski je povređen, njegovo rame nije dobro, juče je napravljen MRI, on mora da bude van treninga. To može da se proširi, pa bi morao i na operaciju ako se pogorša situacija.