Majami je imao plus 11 već u prvoj četvrtini, ali se Toronto polako vraćao i na kraju smo gledali pravu dramu. Na kraju su Reptorsi mogli i do pobede, ali je Beret nespretno faulirao Viginsa na šutu za tri i ovaj je pogodio sva tri slobodna bacanja. Posle promašaja Barnsa u napadu Toronta, imali su priliku Adebajo i Vigins da donesu pobedu Majamiju, što im nije pošlo za rukom, pa se otišlo u produžetak, gde je tim sa Floride bio dominantan i stigao do trijumfa.