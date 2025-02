Sjajni Luka Dončić odigrao je u sredu ujutru prvi meč protiv Dalasa od odlaska iz tog tima mimo svoje volje. Svoju ljutnju je pokazao i time što je radio sklekove dok je u dvorani Lejkersa odjekivala pesma Svetlane Cece Ražnatović "Pusti me da raskinem sa njom umesto tebe ja".

I tim gestom i tom pesmom slao je poruke Dalas Maveriksima i njihovom generalnom menadžeru Niku Herisonu, koji su ga praktično izbacili iz tima i kluba iako to nije želeo da se dogodi.

Oni su šokirali ceo svet prošlog meseca, a on je čekao ovaj meč nedeljama. I dočekao da u njemu ispiše istoriju, a i da to "natrlja" protivnicima na lice, jer se posle trojke okretao ka klupi Dalasa i pogledom joj stavljao do znanja šta misli o klubu.